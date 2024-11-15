«Смешарики» выпустили тройной альбом с мелодиями, попавшими в мемы

Всего в альбом включили 176 композиций, которые композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев написали за двадцать один год существования легендарного мультсериала. Таким образом, «Темы» можно считать «полным музыкальным наследием Ромашковой», за границами которого «осталось ещё столько же музыки».

Авторы указали, что попавшие в релиз композиции звучали исключительно в сериале, но это не помешало фанатам использовать их для создания многочисленных мемов в соцсетях.

«Когда спустя двадцать лет мы увидели, как много именно мелодий становятся предметом внимания зрителя, как по-разному их обыгрывают и переигрывают, мы решили... издать их так, как они писались», - заявили Ланда и Васильев.

Композиторы добавили, что в тройной альбом «Темы», который уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках, также вошли версии, не попавшие в мультфильм.

Ранее создатели анимационного проекта «Смешарики» и группа «Братство Атома» выпустили совместный рок-ремикс на песню «Обормот», написанную для мультсериала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

