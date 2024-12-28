Группа «Воля и разум» перепела классику «Мастера»
Рок-группа «Воля и разум» представила мини-альбом под названием «С судьбой попробуй поспорь...».
В новый релиз вошли шесть переосмысленных версий песен авторства Андрея Большакова и Кирилла Покровского из альбома группы «Мастер» «С петлёй на шее»: «Не хотим», «Когда я умру», «Палачи» и других.
Новая пластинка посвящена 35-летию этого альбома и памяти клавишника «Арии» и «Мастера» Кирилла Покровского, который умер в 2015 году.
Ранее вокалист группы «Воля и Разум», экс-участник коллектива «Мастер» Михаил Серышев, который также является солистом театра «Геликон-Опера», в пресс-центре НСН рассказал, что успешно совмещает оперу и работу в коллективе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru