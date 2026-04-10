Два человека погибли при взрыве на складе во Владикавказе

Тела двух погибших были извлечены из-под завалов после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе. Как пишет RT, об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, пострадали 14 человек, в том числе двое детей.

Как ранее сообщили в МЧС, предположительно в складских помещениях на улице Партизанская произошел хлопок. Площадь обрушения составила 800 квадратных метров, площадь пожара - 750 квадратных метров.

В региональном СУ СК РФ сообщили о проведении проверки по факту инцидента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
