Группа «Ундервуд» посвятила песню волонтерам, борющимся с COVID-19
Лидер группы "Ундервуд" Максим Кучеренко и волонтер Даниил Камбулов рассказали НСН в эфире НАШЕго радио о своей работе над песней, посвященной волонтерской помощи в борьбе с коронавирусом.
Количество инфицированных COVID-19 в мире, по данным онлайн-мониторинга университета Джонса Хопкинса, свыше пяти миллионов человек. Количество случаев заражения коронавирусом в России превысило 362 тыс. Бороться с пандемией на передовой врачам помогают волонтеры, которые ежедневно не покладая рук спасают жизни людей. Группа «Ундервуд» воспела труд волонтеров и посвятила им песню «Вторая жизнь».
- «Хотелось высказать чувства благодарности настоящим героям наших дней. Всем: от волонтеров-курьеров до волонтеров «красной зоны» инфекционных больниц. Наша песня «Вторая жизнь» — попытка прожить и прочувствовать один день из жизни волонтера», - заявил Максим Кучеренко.
- «Кадры из музыкального видео — это часть материалов моего будущего документального фильма. Мы активно работали в Москве в самое непростое время, общались с разными людьми и стали свидетелями различных ярких историй. Это истории о поддержке и взаимовыручке, намерении и действии, чувстве долга и верности, о дружбе и, конечно, о любви», - заявил волонтер Даниил Камбулов.
Ранее лидер группы «КняZz» Андрей Князев рассказал в своих социальных сетях, что устал сидеть дома и решил стать кочевником.
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