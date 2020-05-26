Андрей Князев решил стать кочевником на самоизоляции

23 мая в Московской области завершился режим передвижения по электронным пропускам. Принятые меры по смягчению карантина не заставили ждать ответной реакции. Лидер группы «КняZz» Андрей Князев рассказал в своих социальных сетях, что устал сидеть дома и решил стать кочевником.

«Нам, короче задолбало жить дома. Как гнездо какое-то: стены, потолок... Вон в Америке люди на улицу шмот выносят и живут сидя в удобных местах. Хочешь, в парке живи, хочешь у реки. А хочешь, каждый̆ день меняй место дислокации. Пора изменить эту систему муравейника! Да здравствует кочевая жизнь! Хой!!! Следующие мои посты будут такие: раздаю автографы возле титанов у Эрмитажа. Или - сегодня я на крыше справа от Исакия. Или - сегодня затерялся в фарватере "Скунс камеры" (Кунсткамеры - прим.НСН)» - рассказал Андрей Князев

Ранее писатель Борис Акунин рассказал НСН в эфире НАШЕго радио о том, как он переболел коронавирусом и о режиме самоизоляции в Лондоне.