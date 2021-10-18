Группа Ундервуд песней встретила Юлию Пересильд из космоса

Первые совместные выступления состоялись в эфире программы “Квартирник у Маргулиса”, а затем Юлия спела вместе с Ундервудом на 25-летии коллектива.

Теперь их связывает не только музыка, но и космос.

Премьера видео состоялась на видеохостинге YouTube



