Группа Ундервуд песней встретила Юлию Пересильд из космоса

Коллектив представил песню «Далеко», посвященную возвращению первого киноэкипажа с МКС.

Музыканты Ундервуда и Юлия Пересильд не только друзья, но и коллеги по сцене: вместе они успели воплотить в жизнь несколько музыкальных проектов.

Первые совместные выступления состоялись в эфире программы “Квартирник у Маргулиса”, а затем Юлия спела вместе с Ундервудом на 25-летии коллектива.

Теперь их связывает не только музыка, но и космос.

Премьера видео состоялась на видеохостинге YouTube


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ФОТО: пресс-служба группы Ундервуд
ТЕГИ:КосмосМузыкаМузыкантыРок-музыка
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