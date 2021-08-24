Группа «Ундервуд» готовится представить «Двойную сплошную»
Лидеры группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко представят свою новую книгу стихов «Двойная сплошная».
Музыканты, поэты, члены Союза российских писателей и лауреаты Волошинской премии представят свою четвертую совместную книгу, куда вошли 50 новых стихотворений.
Презентация пройдет 18 сентября на 90-м этаже башни «Федерация», в пространстве «Над Москвой». Мероприятие пройдет в необычном формате.
Помимо стихов, в этот вечер со сцены обязательно будет звучать и музыка. Под аккомпанемент музыкантов группы «Ундервуд» Максим и Владимир прочитают свои новые стихи и поговорят со зрителями о поэзии.
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