Группа Юлии Пересильд «Мандрагора» выпустила дебютный новогодний сингл

Группа Юлии Пересильд «Мандрагора» представила дебютный новогодний сингл «Ёлки зелёные».

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В основу первой композиции легло стихотворение 1960-х годов поэтессы Риммы Казаковой. Идея мелодической линии и аранжировки принадлежит Владимиру Корниенко и продюсеру коллектива Александру Юрасову.

Живая презентация сингла состоится в рамках большого сольного концерта коллектива 17 декабря в клубе «16 тонн».

Ранее Корниенко рассказал НСН, что группа «Мандрагора» выходит за рамки стилистических клише, Юлия Пересильд поражает работоспособностью, а проект «Причины океана» заставляет задуматься о том, как выглядела музыка до рождения музыки.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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