Группа Юлии Пересильд «Мандрагора» выпустила дебютный новогодний сингл
Группа Юлии Пересильд «Мандрагора» представила дебютный новогодний сингл «Ёлки зелёные».
В основу первой композиции легло стихотворение 1960-х годов поэтессы Риммы Казаковой. Идея мелодической линии и аранжировки принадлежит Владимиру Корниенко и продюсеру коллектива Александру Юрасову.
Живая презентация сингла состоится в рамках большого сольного концерта коллектива 17 декабря в клубе «16 тонн».
Ранее Корниенко рассказал НСН, что группа «Мандрагора» выходит за рамки стилистических клише, Юлия Пересильд поражает работоспособностью, а проект «Причины океана» заставляет задуматься о том, как выглядела музыка до рождения музыки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Хабаровском крае бродячие собаки напали на школьников
- Книга о Тейлор Свифт вышла в России
- Группа Юлии Пересильд «Мандрагора» выпустила дебютный новогодний сингл
- В МВД предупредили о массовых обзвонах студентов мошенниками
- Десятки тысяч жителей Новосибирска остались без отопления из-за аварии
- Певица Мара выступила в зоне СВО
- Минэкономразвития к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год
- В Москве задержали водителя Porsche, которая сбила женщину с ребенком
- Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды
- Водитель Porshe сбила женщину с ребенком на тротуаре в новой Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru