Группа Twenty One Pilots перенесла выход альбома Clancy

Группа Twenty One Pilots перенесли выход нового альбома Clancy на неделю. Об этом сообщили сами музыканты.

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По их словам, перенос связан с тем, что они снимают клипы на каждую композицию с пластинки.

Вокалист и автор лирики Тайлер Джозеф отметил, что некоторые треки из альбома, а всего их будет 13, будут иметь несколько версий.

Clansy станет шестой пластинкой в дискографии Twenty One Pilots. Их предыдущий альбом, Scaled & Icy, вышел в мае 2021 года.

Ранее альбом поп-панков Green Day «Dookie», а также пластинку рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», было решено включить в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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