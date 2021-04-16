Группа Therr Maitz создала «сочный контент» в новом клипе

Группа Therr Maitz представила сразу два клипа на свою песню «Superstar». В первом видео музыканты высмеяли все каноны шоу-бизнеса. По совету пиарщицы артисты переоделись в блестящие пиджаки и шубы, и в таком виде отправились выступать перед блогерами, и на переговоры с продюсером Иосифом Пригожиным, не забывая при этом выкладывать «модный, стильный, сочный контент» в социальные сети.

По сюжету клипа, поклонники оценили перевоплощение своих кумиров, оставив шутливые комментарии под их постами.

Второй ролик – лирик-видео, которое музыканты Therr Maitz сделали в сотрудничестве с участниками шоу «Танцы». Также в этом ролике появился сын лидера коллектива Антона Беляева Семен, впервые он снялся в видео группы Therr Maitz «Undercover» ещё будучи в материнской утробе.



