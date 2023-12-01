Группа The Rolling Stones анонсировала лайв-альбом Hackney Diamonds

Дата премьеры - 19 января 2024 года. В апреле же музыканты планируют отправиться в тур по Северной Америке.

Живое выступление рок-коллектива было записано во время шоу в Нью-Йорке 19 октября. Тогда с музыкантами выступила известная певица Леди Гага, которая вместе с ними исполнила песню Sweet Sounds Of Heaven.

Ранее The Rolling Stones выпустили новый альбом «Hackney Diamonds» - первую за 18 лет пластинку с оригинальным материалом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

