Группа The Rolling Stones анонсировала лайв-альбом Hackney Diamonds
Рок-группа The Rolling Stones запланировала выпуск концертной версии своего последнего альбома Hackney Diamonds (2023), сообщили музыканты в соцсетях.
Дата премьеры - 19 января 2024 года. В апреле же музыканты планируют отправиться в тур по Северной Америке.
Живое выступление рок-коллектива было записано во время шоу в Нью-Йорке 19 октября. Тогда с музыкантами выступила известная певица Леди Гага, которая вместе с ними исполнила песню Sweet Sounds Of Heaven.
Ранее The Rolling Stones выпустили новый альбом «Hackney Diamonds» - первую за 18 лет пластинку с оригинальным материалом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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