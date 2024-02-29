Группа The Hatters сняла клип с помощью ИИ

Рок-группа The Hatters впервые сняла видео с помощью нейросетей, сообщает «Российская газета».

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По словам режиссера Максима Бона, этот клип стал настоящим экспериментом.

«Можно сказать, что еще на этапе подготовки клип начал жить своей жизнью, самостоятельно формируясь на наших глазах!», - рассказал режиссер.

Он также добавил, что в итоге сформировалась атмосфера, которую мы так искали.

В видео на песню «Арендовано» получилось соединение комикса, футуристического кино и картинок современного города, в котором одинокие люди мечутся без любви.

Ранее The Hatters выпустили сингл «Время найдет нас», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Ольга Махалова
ТЕГИ:СъемкиКлипИскусственный ИнтеллектThe Hatters

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