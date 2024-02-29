Группа The Hatters сняла клип с помощью ИИ
Рок-группа The Hatters впервые сняла видео с помощью нейросетей, сообщает «Российская газета».
По словам режиссера Максима Бона, этот клип стал настоящим экспериментом.
«Можно сказать, что еще на этапе подготовки клип начал жить своей жизнью, самостоятельно формируясь на наших глазах!», - рассказал режиссер.
Он также добавил, что в итоге сформировалась атмосфера, которую мы так искали.
В видео на песню «Арендовано» получилось соединение комикса, футуристического кино и картинок современного города, в котором одинокие люди мечутся без любви.
Ранее The Hatters выпустили сингл «Время найдет нас», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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