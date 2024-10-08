Группа The Doors отметит 60-летие выпуском альбомов и книги

В частности, 22 ноября 2024 года выйдет сборник «The Doors 1967−1971», состоящий из шести пластинок с шестью студийными альбомами группы, выпущенными при жизни фронтмена Джима Моррисона.

Затем, 29 ноября фанаты американских рок-ветеранов смогу приобрести релиз из четырех винилов «Live In Detroit». Это запись концерта, состоявшегося 8 мая 1970 года на площадке Cobo Arena в Детройте - самое длинное шоу The Doors, в сет-лист которого вошло 25 песен.

В начале 2025 года рокеры выпустят книгу «Night Divides The Day», в которой есть интервью музыкантов, редкие материалы Джима Моррисона и Рэя Манзарека, высказывания друзей и фанатов, масса фотографий. К изданию прилагается 7-дюймовый винил с демо-записями песен «Hello, I Love You» и «Moonlight Drive».

Ранее рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении, музыканты анонсировали турне в 2025 году по Великобритании и Ирландии, а также США, сообщает РЕН ТВ.