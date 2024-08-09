Green Day анонсировали переиздание альбома «American Idiot»
Американские рокеры Green Day объявили о переиздании своего хитового альбома «American Idiot», приуроченного к 20-летию оригинальной пластинки.
Работа 2004 года, по данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), была продана тиражом более 16 млн копий и имеет 6-кратный платиновый статус. В релиз, который получил «Грэмми» за «Лучший рок-альбом», входят пять успешных синглов, в том числе «Boulevard of Broken Dreams», взявший «Грэмми» за лучшую запись года.
В юбилейное расширенное издание «American Idiot» вошли различные неизданные треки, в том числе «Minority (Live From Irving Plaza)», би-сайд «Favorite Son» и «Holiday/Boulevard Of Broken Dreams (Demo)», которые уже доступны на стриммингах. Также будет документальный фильм.
Поклонники смогут купить коллекцию на восьми виниловых пластинках и четырёх CD, при этом каждая упаковка также будет содержать два диска Blu-ray. Кроме того, Green Day выпустят ограниченный тираж оригинальной двухдисковой версии «American Idiot» на цветном виниле.
Ранее альбом Green Day «Dookie», а также пластинку рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die» включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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