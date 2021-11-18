Продюсер «Тату»: Шаповалову понравился трибьют «200 по встречной»
По словам организаторов трибьют-шоу, продюсер Иван Шаповалов всё же принимал участие в переговорах по проекту.
Автор песен и одна из продюсеров группы t.A.T.u Елена Кипер заявила, что продюсер Иван Шаповалов вначале не поддержал проект трибьют-шоу из «творческой ревности», однако ему понравился итоговый результат.
«Иван очень противоречивый человек. Вначале, когда мы задумали проект, мы делали его сообща. Мы встретились все вместе, продюсеры, авторы, и начали вести речь о том, что было бы здорово начать работать над трибьютом, это было в мае. Создатель достаточно ревнив к тому, что кто-то приходит и начинает работать с его материалом, есть противоречия. Я предлагала Ивану совместный «креатив», но ему как творцу сложно принять, что кто-то переделывает его работы», - пояснила Кипер.
Режиссер и организатор трибьют-шоу «200 по встречной» Алексей Волк отметил, что Шаповалов в итоге поддержал выпуск трибьюта легендарного альбома.
«В конечном итоге Иван, за что мы ему очень благодарны, недавно рассказывал свои впечатления об альбоме и достаточно позитивно прокомментировал почти каждый трек. Он достаточно много участия принял в переговорах, в подготовке. С мая по октябрь мы устаканивали условия, вели переговоры», - добавил он.
Ранее Елена Кипер заявила «Радиоточке НСН», что солистки группы Юлия Волкова и Елена Катина не поддержали идею выпуска трибьюта в честь двадцатилетней годовщины выхода дебютного альбома группы «200 по встречной».
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