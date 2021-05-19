Группа «Тараканы!» «прокрастинировала» вместе с Макаревичем, Покровским и Козыревым
Группа «Тараканы!» представила видео на песню «Прокрастинаторы All Star». В ролике приняли участие Виталий Дубинин («Ария»), Максим Покровский («Ногу свело»), Евгений Маргулис, Рита Дакота, Лигалайз, Сергей Полянский (#####), Андрей Макаревич («Машина времени»), Наиль Шариязданов (Rock Privet), Александр Пушной, Вася Обломов, Ольга Маркес (Alai Oli), Михаил Козырев и другие.
По словам лидера «Тараканов» Дмитрия Спирина, после выхода первого клипа на эту песню, музыканты обнаружили, что прокрастинаторов больше, чем они предполагали. Артисты кинули клич и к ним присоединились спортсмены, телеведущие и интернет-блогеры, журналисты и фотографы.
«Все они решили присоединиться к нашей прокрастинирующей армии», - сказал Спирин, представляя новый клип.
Премьера видео состоялась 19 мая 2021 на видеохостинге YouTube.
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