Группа «Тараканы!» «прокрастинировала» вместе с Макаревичем, Покровским и Козыревым

Группа «Тараканы!» представила видео на песню «Прокрастинаторы All Star». В ролике приняли участие Виталий Дубинин («Ария»), Максим Покровский («Ногу свело»), Евгений Маргулис, Рита Дакота, Лигалайз, Сергей Полянский (#####), Андрей Макаревич («Машина времени»), Наиль Шариязданов (Rock Privet), Александр Пушной, Вася Обломов, Ольга Маркес (Alai Oli), Михаил Козырев и другие.

По словам лидера «Тараканов» Дмитрия Спирина, после выхода первого клипа на эту песню, музыканты обнаружили, что прокрастинаторов больше, чем они предполагали. Артисты кинули клич и к ним присоединились спортсмены, телеведущие и интернет-блогеры, журналисты и фотографы.

«Все они решили присоединиться к нашей прокрастинирующей армии», - сказал Спирин, представляя новый клип.

Премьера видео состоялась 19 мая 2021 на видеохостинге YouTube.

