Группа «Сплин» впервые выпустила «Гранатовый альбом» на виниле

Группа «Сплин» впервые выпустила на виниле «Гранатовый альбом».

Рок-группа Киану Ривза Dogstar выпустила первый за 23 года альбом

Слушатели отмечают, что звучание этой пластинки сильно отличается от остального творчества группы: ровное, стильное и без лишних экспериментов.

На волне конца 90-х такая музыка стала свежим глотком. Возможно так получилось из-за того, что группа записывала альбом «легко и непринуждённо», всего за два месяца.

В Москве пластинку можно приобрести за 4290 рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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