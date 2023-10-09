Группа «Сплин» впервые выпустила «Гранатовый альбом» на виниле

Слушатели отмечают, что звучание этой пластинки сильно отличается от остального творчества группы: ровное, стильное и без лишних экспериментов.

На волне конца 90-х такая музыка стала свежим глотком. Возможно так получилось из-за того, что группа записывала альбом «легко и непринуждённо», всего за два месяца.



В Москве пластинку можно приобрести за 4290 рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

