Двадцатилетие с размахом. Группа «СЛОТ» устроит «пир» в двух столицах

12 февраля 2022 в Санкт-Петербурге в клубе «Морзе» и 18 февраля в московском Adrenaline Stadium группа «СЛОТ» с размахом отметит свое двадцатилетие большими юбилейными концертами.

В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» солит коллектива Игорь «Кэш» Лобанов рассказал, как проходит подготовка к масштабным шоу.

«Времена сейчас такие себе, но 20-летие «СЛОТ» происходит тогда, когда происходит. Поэтому будем устраивать «пир во время чумы». Сейчас мы готовимся и даже нельзя сказать, что сильно заранее, так как решили замахнуться на Уильяма нашего Шекспира и собрать «Adrenaline Stadium» в Москве и «МОРЗЕ» в Питере!» - сказал он.