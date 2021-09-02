Двадцатилетие с размахом. Группа «СЛОТ» устроит «пир» в двух столицах

Коллектив большими концертами в Москве и Петербурге отпразднует свое двадцатилетие. 


12 февраля 2022 в Санкт-Петербурге в клубе «Морзе» и 18 февраля в московском Adrenaline Stadium группа «СЛОТ» с размахом отметит свое двадцатилетие большими юбилейными концертами.

В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» солит коллектива Игорь «Кэш» Лобанов рассказал, как проходит подготовка к масштабным шоу.

«Времена сейчас такие себе, но 20-летие «СЛОТ» происходит тогда, когда происходит. Поэтому будем устраивать «пир во время чумы». Сейчас мы готовимся и даже нельзя сказать, что сильно заранее, так как решили замахнуться на Уильяма нашего Шекспира и собрать «Adrenaline Stadium» в Москве и «МОРЗЕ» в Питере!» - сказал он.

«В бан на всякий случай». Группа «Слот» о Джонни Деппе

И в Москве, и в Петербурге на сцену вместе с группой выйдет «большое количество топовых гостей». Многие из них участвуют в трибьют-альбоме группы «СЛОТ».

Кроме того, по словам артистов, в концертах примут участие все, кто за 20 лет играл в коллективе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: концертное агентство ULTRACONCERTS
ТЕГИ:МузыкантыРок-музыкаСлот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры