Двадцатилетие с размахом. Группа «СЛОТ» устроит «пир» в двух столицах
Коллектив большими концертами в Москве и Петербурге отпразднует свое двадцатилетие.
12 февраля 2022 в Санкт-Петербурге в клубе «Морзе» и 18 февраля в московском Adrenaline Stadium группа «СЛОТ» с размахом отметит свое двадцатилетие большими юбилейными концертами.
В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» солит коллектива Игорь «Кэш» Лобанов рассказал, как проходит подготовка к масштабным шоу.
«Времена сейчас такие себе, но 20-летие «СЛОТ» происходит тогда, когда происходит. Поэтому будем устраивать «пир во время чумы». Сейчас мы готовимся и даже нельзя сказать, что сильно заранее, так как решили замахнуться на Уильяма нашего Шекспира и собрать «Adrenaline Stadium» в Москве и «МОРЗЕ» в Питере!» - сказал он.
И в Москве, и в Петербурге на сцену вместе с группой выйдет «большое количество топовых гостей». Многие из них участвуют в трибьют-альбоме группы «СЛОТ».
Кроме того, по словам артистов, в концертах примут участие все, кто за 20 лет играл в коллективе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- В РПЦ прокомментировали заявление Зюганова о Христе-«коммунисте»
- Песков рассказал о национальной идее России
- Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса
- «Аэрофлот» назвал условие возвращения пилотам «допандемийных» зарплат
- В России началось перечисление единовременных выплат пенсионерам
- Временную регистрацию теперь можно оформить на «Госуслугах»
- Глава ВТБ не увидел необходимости в работе крупнейших банков в Крыму
- Песков назвал «Северный поток-2» исключительно коммерческим проектом
- Песков признался, почему Путин не ведёт соцсети
- В Кремле объяснили отсутствие отдельного приглашения для Японии на ВЭФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru