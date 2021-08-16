«В бан на всякий случай». Группа «Слот» о Джонни Деппе
Кэш из группы «Слот» и «Модем» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Диетолог рассказала, сколько чипсов можно съесть без вреда для здоровья
«Средний пакет чипсов, примерно 70 граммов, можно употребить без особого вреда для здоровья. Если хотим совсем не навредить, то съедаем не за один раз, а постепенно. Не сидя перед телевизором с бутылкой пива, а вприкуску со свежими овощами или овощным салатом. Если есть чипсы каждый день, это приведет к повышению артериального давления. А побаловать себя два раза в месяц – не страшно», - сказала диетолог.
КЭШ из группы Слот: «Как по мне, так картошка это вообще плохо. Понимаю, что сейчас на меня странно смотрят из братской Белоруссии. Тем не менее, если она фиолетовая это лучше, еще лучше батат. А когда все это жаренное и масленое и термообработанное, это все зло и я бы все запретил. Для себя я давно запретил», - рассказал артист Радиоточке НСН.
Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
Россиянам для сохранения зрения при работе за монитором и с гаджетами стоит делать перерывы в 15-20 минут, использовать антибликовый экран и увлажняющие капли для глаз, а также есть больше ягод и зелени.
КЭШ из группы Слот: «Все мы прекрасно понимаем, что эти советы не работают. А не работают они, потому что мы начинаем их выполнять, а потом постепенно про них забываем или забываем достаточно быстро. Антибликовый экран – это совет из прошлого, когда были электронные лучевые трубки на мониторах, непонятно, как современный врач может это рекомендовать, что можно реально рекомендовать, так это поставить программу f.lux, которая «режет» на мониторе синий луч. И это может помочь», - посоветовал музыкант.
Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда актера с Эмбер Херд
Артист порассуждал о сложившейся ситуации на примере фильма «Великий» с ним в главной роли. Отмечается, что картина до сих пор не получила дату американской премьеры. «И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует?» — пожаловался Депп, намекнув на то, что это происходит из-за обвинений в домашнем насилии, которые выдвигала в его адрес бывшая жена, актриса Эмбер Херд.
КЭШ из группы Слот: «Я, кстати, смотрел фильм «Великий». Фильм не великий получился, но нужный, потому что рассказывает о реальной проблеме. Другой аспект, что Америка со всем этим харрасментом сама себя запугала настолько, что она уже страхуется по любому пункту, в любой области. Человек, который подвергся домашнему насилию, теперь на всякий случай тоже банится», - сказал собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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