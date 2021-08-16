«В бан на всякий случай». Группа «Слот» о Джонни Деппе

КЭШ из группы Слот: «Как по мне, так картошка это вообще плохо. Понимаю, что сейчас на меня странно смотрят из братской Белоруссии. Тем не менее, если она фиолетовая это лучше, еще лучше батат. А когда все это жаренное и масленое и термообработанное, это все зло и я бы все запретил. Для себя я давно запретил», - рассказал артист Радиоточке НСН.

