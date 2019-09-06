Группа «СЛОТ» ответит за альтернативный жанр на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» станет музыкальным подарком радиостанции «НАШЕ радио» на День рождения Москвы. Грандиозный двухдневный концерт будет проходить в центре столицы 7-8 сентября с 12 часов до самого позднего вечера.

Площадка на проспекте Академика Сахарова соберет музыкантов, которые летом отпраздновали на поле в Тверской области 20-летие легендарного «НАШЕСТВИЯ». Гости смогут увидеть и услышать легендарных исполнителей, звучащих в эфире «НАШЕго Радио», а также актуальных молодых артистов.

Вокалистка группы «СЛОТ» Дария «Нуки» Ставрович рассказала НСН, что ей нравится идея праздновать вместе с городом его день рождения.

«Иногда в День города нас пускают поиграть в разных его частях. Это бывает не каждый год, но мне всегда радостно принимать в этом участие, так как я люблю этот город. В связи с этим получается погулять среди праздничной атмосферы, сладкой ваты и прочих увеселительных мероприятий, и впустить в себя небольшую дозу праздничной атмосферы», - сказала она.

Дария отметила, что группа «Слот» - единственный коллектив в своем жанре, который будет выступать на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ».

«Считаю, что это отличная идея провести афтерпати "Нашествия" в центре Москвы, и особенно приятно, что группа "Слот" - единственная группа, которую допустили во всем этом многообразии старой школы формата "Нашего радио", - подчеркнула она.

Нуки немного рассказала о программе, которую исполнит команда. По ее словам, это будут песни с последнего альбома и несколько старых хитов.

«На "НАШИ В ГОРОДЕ" мы будем играть примерно такую же программу, как и на фестивале "Нашествие", за исключением того, что она будет еще немного короче, но в целом это будет наш текущий альбом "200 квт", зубодробительные боевики оттуда и плюс еще пара старых добрых хитов», - уточнила вокалистка.

Напоследок Дария пожелала москвичам наслаждаться красотой столицы и не забывать, в каком прекрасном городе живут.

«Хочу пожелать москвичам и гостям столицы, чтобы несмотря ни на какие погодные условия они не забывали о том, в каком прекрасном городе живут, не забывали смотреть по сторонам и наслаждаться красотой. С днем рождения, Москва!» - добавила она.

Все участники фестиваля и расписание выступлений - на официальном сайте Nashe.ru. 7 и 8 сентября, «НАШИ В ГОРОДЕ». Вход – свободный.

