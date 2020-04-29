«Северный Флот» просит молодежь беречь пожилых людей в самоизоляции

Рок-музыкант, лидер группы «Северный Флот» Александр Леонтьев призвал не нарушать режим самоизоляции.

Александр Леонтьев и группа «Северный Флот» рекомендуют всем оставаться дома, как это делают большинство сознательных россиян, и не нарушать режима самоизоляции. В эфире НСН он настоятельно рекомендовал всем молодым и здоровым гражданам не рисковать здоровьем пожилых людей и не покидать своих квартир без острой необходимости.

«Я москвич, у меня большая семья и мы все сидим дома. Я настоятельно рекомендую всем поступать также. Наша реальная ответственность друг перед другом заключается в том, чтобы уберечь пожилых людей. Многие из нас, молодых и здоровых, могут не заметить, что переболели и нечаянно где-нибудь заразить бабушку или дедушку, так никогда об этом не узнав. Я считаю, что чем больше людей будет ответственно относиться к этой ситуации, тем быстрее все это закончится. Давайте надеется на хорошее» - заявил Александр Леонтьев

Ранее, в эфире НСН лидер и вокалист рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский назвал самоизоляцию временем написания новых песен и подготовки к концертам.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: соцсети Александра Леонтьева
ТЕГИ:самоизоляцияКарантинСеверный Флот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры