«Северный Флот» просит молодежь беречь пожилых людей в самоизоляции
Рок-музыкант, лидер группы «Северный Флот» Александр Леонтьев призвал не нарушать режим самоизоляции.
Александр Леонтьев и группа «Северный Флот» рекомендуют всем оставаться дома, как это делают большинство сознательных россиян, и не нарушать режима самоизоляции. В эфире НСН он настоятельно рекомендовал всем молодым и здоровым гражданам не рисковать здоровьем пожилых людей и не покидать своих квартир без острой необходимости.
«Я москвич, у меня большая семья и мы все сидим дома. Я настоятельно рекомендую всем поступать также. Наша реальная ответственность друг перед другом заключается в том, чтобы уберечь пожилых людей. Многие из нас, молодых и здоровых, могут не заметить, что переболели и нечаянно где-нибудь заразить бабушку или дедушку, так никогда об этом не узнав. Я считаю, что чем больше людей будет ответственно относиться к этой ситуации, тем быстрее все это закончится. Давайте надеется на хорошее» - заявил Александр Леонтьев
Ранее, в эфире НСН лидер и вокалист рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский назвал самоизоляцию временем написания новых песен и подготовки к концертам.
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