Группа «Пикник» на самоизоляции готовится к грандиозным осенним концертам
Лидер и вокалист рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский в эфире НСН назвал самоизоляцию временем написания новых песен и подготовки к концертам.
Эдмунд Шклярский и группа «Пикник» рекомендует всем оставаться дома, как это делают большинство сознательных россиян, не нарушать режима самоизоляции. В эфире НСН он рассказал, что на карантине группа пишет новые песни, которые можно будет услышать уже этой осенью.
«Скоро выйдет клип на песню "Сияние". Также мы готовимся к грандиозным концертам, которые должны пройти осенью. Готовим к выходу дополненную версию книги под названием "Стихи и графика". Кроме того, на самоизоляции мы пишем новые песни, некоторые из которых будут сыграны на последующих концертах. Поэтому мы всем советуем проводить это время с пользой и не болеть. Всем привет!» - рассказал Эдмунд Шклярский
Ранее, в эфире НСН лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун рассказал, что уже устал находиться в режиме самоизоляции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- Нижегородской губернатор обвинил москвичей во вспышке коронавируса в его регионе
- На базе «Газпрома» для «Силы Сибири» произошел бунт рабочих
- Кабмин Украины заблокировал назначение Саакашвили на пост вице-премьера
- В Рособрнадзоре допустили проведение ЕГЭ через интернет
- Займитесь делами: Онищенко призвал перестать гадать, когда закончится COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru