Группа «Пикник» на самоизоляции готовится к грандиозным осенним концертам

Эдмунд Шклярский и группа «Пикник» рекомендует всем оставаться дома, как это делают большинство сознательных россиян, не нарушать режима самоизоляции. В эфире НСН он рассказал, что на карантине группа пишет новые песни, которые можно будет услышать уже этой осенью.

«Скоро выйдет клип на песню "Сияние". Также мы готовимся к грандиозным концертам, которые должны пройти осенью. Готовим к выходу дополненную версию книги под названием "Стихи и графика". Кроме того, на самоизоляции мы пишем новые песни, некоторые из которых будут сыграны на последующих концертах. Поэтому мы всем советуем проводить это время с пользой и не болеть. Всем привет!» - рассказал Эдмунд Шклярский



Ранее, в эфире НСН лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун рассказал, что уже устал находиться в режиме самоизоляции.

