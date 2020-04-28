Группа «Пикник» на самоизоляции готовится к грандиозным осенним концертам

Лидер и вокалист рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский в эфире НСН назвал самоизоляцию временем написания новых песен и подготовки к концертам.

Эдмунд Шклярский и группа «Пикник» рекомендует всем оставаться дома, как это делают большинство сознательных россиян, не нарушать режима самоизоляции. В эфире НСН он рассказал, что на карантине группа пишет новые песни, которые можно будет услышать уже этой осенью.

«Скоро выйдет клип на песню "Сияние". Также мы готовимся к грандиозным концертам, которые должны пройти осенью. Готовим к выходу дополненную версию книги под названием "Стихи и графика". Кроме того, на самоизоляции мы пишем новые песни, некоторые из которых будут сыграны на последующих концертах. Поэтому мы всем советуем проводить это время с пользой и не болеть. Всем привет!» - рассказал Эдмунд Шклярский

Ранее, в эфире НСН лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун рассказал, что уже устал находиться в режиме самоизоляции.

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ФОТО: соцсети группы Пикник
ТЕГИ:КарантинПикникЭдмунд Шклярский
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