Группа «Сети» попрощалась с наивностью и иллюзиями в новом клипе

Группа «Сети» представила новое видео на песню «Остров». Для коллектива эта песня стала новым шагом в звучании, музыканты решили уйти от традиций поп-рока 2000-х и легендарной «Smile», к более электронному и танцевальному звуку.

За сведение отвечал британский звукоинженер Adrian Bushby, двухкратный обладатель Грэмми за альбомы групп Musе и Foo Fighters.

По словам лидера группы Яна Николенко (также и клавишника группы Би-2), песней «Остров» команда попрощалась с «наивностью, иллюзиями».