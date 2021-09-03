Группа «Сети» попрощалась с наивностью и иллюзиями в новом клипе

Группа «Сети» представила новое видео на песню «Остров». Для коллектива эта песня стала новым шагом в звучании, музыканты решили уйти от традиций поп-рока 2000-х и легендарной «Smile», к более электронному и танцевальному звуку.

За сведение отвечал британский звукоинженер Adrian Bushby, двухкратный обладатель Грэмми за альбомы групп Musе и Foo Fighters.

По словам лидера группы Яна Николенко (также и клавишника группы Би-2), песней «Остров» команда попрощалась с «наивностью, иллюзиями».

Как признаются артисты, видео снимали в секретном месте на ближнем юге. В ходе съемок площадка была полностью разрушена, её больше не существует.

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Фото: YouTube
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