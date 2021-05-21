Группа «Руки вверх» выпустила «Deep House»

Группа «Руки вверх» представила новый сингл с названием «Deep House».

В треке голос вокалиста группы Сергея Жукова подвергся обработке, чтобы он больше подходил под музыкальный жанр дип-хаус элементы, которого использованы в одноименной композиции.

«Руки вверх» в последнее время активно выпускают новинки, экспериментируют с жанрами и выпускают неожиданные дуэты, как например, в песне «Ай-ЯЙ-ЯЙ», которую жуков выпустил с певцом VAVAN.

Таким образом коллектив готовится к большомц стадионному туру в чксть 25-летия группы. В Москве концерт группы «Руки вверх» состоится 24 июля 2021 года на БСА «Лужники».

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ФОТО: Фото из социальных сетей Сергея Жукова
ТЕГИ:МузыкаМузыканты
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