«Руки вверх» в последнее время активно выпускают новинки, экспериментируют с жанрами и выпускают неожиданные дуэты, как например, в песне «Ай-ЯЙ-ЯЙ», которую жуков выпустил с певцом VAVAN.

Таким образом коллектив готовится к большомц стадионному туру в чксть 25-летия группы. В Москве концерт группы «Руки вверх» состоится 24 июля 2021 года на БСА «Лужники».

