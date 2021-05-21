Группа «Руки вверх» выпустила «Deep House»
Группа «Руки вверх» представила новый сингл с названием «Deep House».
В треке голос вокалиста группы Сергея Жукова подвергся обработке, чтобы он больше подходил под музыкальный жанр дип-хаус элементы, которого использованы в одноименной композиции.
«Руки вверх» в последнее время активно выпускают новинки, экспериментируют с жанрами и выпускают неожиданные дуэты, как например, в песне «Ай-ЯЙ-ЯЙ», которую жуков выпустил с певцом VAVAN.
Таким образом коллектив готовится к большомц стадионному туру в чксть 25-летия группы. В Москве концерт группы «Руки вверх» состоится 24 июля 2021 года на БСА «Лужники».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 937 / сут.
Умерли
118 тыс.+378 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 350 / сут.
- Официальная фан-зона сборной России по хоккею открылась в Москве
- Россия получит от Индии образец индийского штамма коронавируса
- СК возбудил дело после гибели рабочих в коллекторе в Ростовской области
- Лавров обвинил Запад в поддержке госпереворота на Украине
- Лукашенко предложил уйти от расчетов в долларах
- СМИ: Семь рабочих погибли в Ростовской области от отравления газом в коллекторе
- Маск заявил о желании пообщаться с Гагариным
- Роспотребнадзор поручил проверить популярные детские антистресс-игрушки
- Шапша предложил построить завод Tesla в Калужской области
- В Госдуму внесли проект, обязывающий IT-компании открывать российские филиалы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru