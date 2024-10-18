Группа «Рельсы» выпустила песню «Танцы»

Группа «Рельсы» выпустила на всех доступных стриминговых платформах новую песню «Танцы».

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Несмотря на то, что имя солиста так и не раскрывается, это не мешает группе с каждым днем обрастать все более широкой аудиторией.

«Не страшно если ты один, страшно если ты ноль», - поет солист. А это значит, что даже в танцевальной композиции группа продолжает мотивационную линию своих песен.

Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил, что работает в студии над новыми песнями. Он также допустил, что к весне 2025 года группа может выпустить новый альбом. Вдобавок «ДДТ» решила переиздать старые альбомы, чтобы порадовать фанатов.


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