Группа Rammstein призналась в любви к России

Германская группа Rammstein призналась в любви российским фанатам. «Россия, мы любим тебя!» - написали музыканты на русском языке в своем Инстаграме. Подпись была оставлена в комментариях к фотографиям с концерта в «Лужниках», который прошел 29 июля.

2 августа коллектив даст концерт в Санкт-Петербурге.

Большой тур Rammstein по Европе стартовал 27 мая в Германии в городе Гельзенкирхен.

Ранее музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал в эфире НСН, что Москва, и особенно русские девушки, музыкантам Rammstein очень нравятся.



