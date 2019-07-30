Группа Rammstein призналась в любви к России
30 июля22:35
Германская группа Rammstein призналась в любви российским фанатам. «Россия, мы любим тебя!» - написали музыканты на русском языке в своем Инстаграме. Подпись была оставлена в комментариях к фотографиям с концерта в «Лужниках», который прошел 29 июля.
2 августа коллектив даст концерт в Санкт-Петербурге.
Большой тур Rammstein по Европе стартовал 27 мая в Германии в городе Гельзенкирхен.
Ранее музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал в эфире НСН, что Москва, и особенно русские девушки, музыкантам Rammstein очень нравятся.
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