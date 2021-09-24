Группа «Пневмослон» предложила поклонникам «Запутать след»

Группа «Пневмослон» сегодня выпустила 4й студийный альбом с названием «Запутай след».

В релиз вошло 10 новых песен, в которых по словам лидера коллектива Лорда Пневмослона, собрана «Актуальная повесточка и самые свежие наблюдения из жизни» .

«Полный спектр от пушистых облачков до гитарно-электронного терроризма. Помимо текстов и музыки мы очередной раз дико заморочились со звуком. Все самые передовые технологии внедрили, чтобы вы кайфовали, мы кайфовали, все кайфовали! Прокачает даже глухих бурундуков», - описал свой новый альбом музыкант.

Концертные презентации новой работы коллектива состоятся 22 октября в Санкт-Петербурге, 30 октября в Москве и 6 ноября в Туле.

Последний альбом группа «Пневмослон» выпустила 30 декабря 2019 года.

