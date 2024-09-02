Игорь Крутой посоветовал Губину вернуться на сцену
2 сентября 202417:06
Композитор и продюсер Игорь Крутой в интервью «Пятому каналу» заявил, что общался с тяжелобольным певцом Андреем Губиным.
Крутой отметил, что посоветовал артисту превозмочь заболевание и вернуть на сцену.
Продюсер добавил, что после встречи и разговора было решено сделать концерт на «Новой волне» в честь юбилея культового исполнителя из 1990-х.
Ранее Губин рассказал, что из-за серьезных проблем со здоровьем вынужден был отказаться выступать на своем творческом вечере.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru