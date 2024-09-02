Игорь Крутой посоветовал Губину вернуться на сцену

Крутой отметил, что посоветовал артисту превозмочь заболевание и вернуть на сцену.

Продюсер добавил, что после встречи и разговора было решено сделать концерт на «Новой волне» в честь юбилея культового исполнителя из 1990-х.

Ранее Губин рассказал, что из-за серьезных проблем со здоровьем вынужден был отказаться выступать на своем творческом вечере.

