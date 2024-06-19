Группа «ПилОт» выпустила новый трек «Провода»
Группа «ПилОт» представила новую песню «Провода», ставшую вторым синглом, который войдет в грядущий альбом коллектива.
Слова и музыка композиции принадлежат музыкальному продюсеру Артему Аматуни, известному по работе с группами «Ключевая», «Мельница», «Летная школа» и другими.
По словам лидера группы Ильи Кнабенгофа, песня получилась немного депрессивной и тяжелой по звучанию.
Ранее певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН призвала молодых музыкантов делать музыку с любовью и призналась, что хотела бы записать песню в жанре рок, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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