Группа «ПилОт» выпустила новый трек «Провода»

Слова и музыка композиции принадлежат музыкальному продюсеру Артему Аматуни, известному по работе с группами «Ключевая», «Мельница», «Летная школа» и другими.

По словам лидера группы Ильи Кнабенгофа, песня получилась немного депрессивной и тяжелой по звучанию.

Ранее певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН призвала молодых музыкантов делать музыку с любовью и призналась, что хотела бы записать песню в жанре рок, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

