Российская рок-группа «Пикник» представила live-клип на песню «Сияние». Видео было снято во время весеннего концерта коллектива в одном из столичных клубов. Менее чем за сутки клип уже набрал около 13 тысяч просмотров на Youtube.

Песня «Сияние» вышла в марте 2019 года, в частности, прозвучала в программе премии «Чартова Дюжина». Композиция стала первым синглом в альбоме «В руках великана», релиз которого состоялся осенью прошлого года.