Группа «Пикник» представила live-клип на песню «Сияние»
Российская рок-группа «Пикник» представила live-клип на песню «Сияние». Видео было снято во время весеннего концерта коллектива в одном из столичных клубов. Менее чем за сутки клип уже набрал около 13 тысяч просмотров на Youtube.
Песня «Сияние» вышла в марте 2019 года, в частности, прозвучала в программе премии «Чартова Дюжина». Композиция стала первым синглом в альбоме «В руках великана», релиз которого состоялся осенью прошлого года.
Помимо премьеры клипа на песню «Сияния», Эдмунд Шклярский рассказал, чем еще «Пикник» занимается на вынужденных «карантинных каникулах». Музыканты планируют грандиозные концерты к осени 2020 года. Также в планах выход дополненной версии книги под названием «Стихи и графика». Кроме того, пишутся новые песни, некоторые из которых будут сыграны уже этой осенью. Кроме того, музыканты группы «Пикник» на своем примере призвали своих поклонников проводить время на карантине с пользой.
Ранее российские актеры и музыканты запустили творческий марафон #ЖитьТворитьЛюбить. В рамках него артисты читают стихи и отрывки из любимых книг, исполняют песни.
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