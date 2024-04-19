Группа Pearl Jam представила новый альбом «Dark Matter»

В пластинку вошли 11 песен. В их числе синглы «Running» и «Wreckage», а также заглавный трек «Dark Matter», который попал на первую строчку чарта Mainstream Rock Airplay.

По словам музыкантов, работа над новым альбомом заняла у них всего три недели. В числе помощников Pearl Jam значится такая личность, как продюсер Эндрю Уотт, который работал с пластинками «Patient Number 9» Оззи Осборна и «Hackney Diamonds» The Rolling Stones.

Ранее фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон выпустил первый за 18 лет сольный сингл «Afterglow Of Ragnarok», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».