Группа Pearl Jam представила новый альбом «Dark Matter»
Американские рокеры Pearl Jam представили первый за последние четыре года альбом. Новая работа получила название «Dark Matter».
В пластинку вошли 11 песен. В их числе синглы «Running» и «Wreckage», а также заглавный трек «Dark Matter», который попал на первую строчку чарта Mainstream Rock Airplay.
По словам музыкантов, работа над новым альбомом заняла у них всего три недели. В числе помощников Pearl Jam значится такая личность, как продюсер Эндрю Уотт, который работал с пластинками «Patient Number 9» Оззи Осборна и «Hackney Diamonds» The Rolling Stones.
Ранее фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон выпустил первый за 18 лет сольный сингл «Afterglow Of Ragnarok», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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