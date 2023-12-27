«Нет искры!»: ROCK FM объяснило, что не так в новом альбоме The Rolling Stones

«Новый альбом The Rolling Stones Hackney Diamonds предсказуемый и обычный. Я не люблю госпел (жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века и развившийся в первой трети XX века в США – прим. НСН). В альбоме очень много песнопений таких. Нет искры в альбоме, либо она просто не моя. Замечательная пластинка вышла в этом году у Питера Гэбриела, одну из песен из нового альбома "Road to joy" я взял в эфир ROCK FM. Гэбриел хоть и не молод уже, но он продолжает делать интересную и чувственную музыку, а Мик Джаггер уже как-то поиссяк», - сказал собеседник НСН.

По его словам, лучшим рок-певцом является Крис Корнелл из группы Soundgarden.

«Еще есть такой ансамбль Big Wreck. В этом году он был для меня открытием, хотя этот ансамбль для меня не новый. Альбом, который я прослушал и записал себе, года 2014. Я даже в эфир ROCK FM взял одну песню. Я продолжаю для себя открывать новых артистов, для мира они хоть и не новые. Этот альбом очень интересен, такой прогрессив-рок. Был такой певец Крис Корнелл из группы Soundgarden, мне вот его напомнило. Криса Корнелла я в принципе считаю лучим рок-вокалистом на свете. Он ушел молодым, я думаю, он мог бы гораздо больше сделать для рок музыки. В последнее время я больше тяготею к инструментально-шумовой музыке, мне очень нравится Ханс Циммер», - отметил Фуковский.

Ранее Фуковский в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал Владимира Высоцкого одним из лучших певцов России.

