«Нет искры!»: ROCK FM объяснило, что не так в новом альбоме The Rolling Stones
Программный директор ROCK FM Александр Фуковский заявил НСН, что Мик Джаггер и компания выпустили предсказуемый альбом с элементами госпела, но забыли добавить искру.
Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил в эфире НСН, что не проникся к новому альбому рок-группы The Rolling Stones "Hackney Diamonds", зато оценил пластинку английского певца Питера Гэбриела.
«Новый альбом The Rolling Stones Hackney Diamonds предсказуемый и обычный. Я не люблю госпел (жанр духовной христианской музыки, появившийся в конце XIX века и развившийся в первой трети XX века в США – прим. НСН). В альбоме очень много песнопений таких. Нет искры в альбоме, либо она просто не моя. Замечательная пластинка вышла в этом году у Питера Гэбриела, одну из песен из нового альбома "Road to joy" я взял в эфир ROCK FM. Гэбриел хоть и не молод уже, но он продолжает делать интересную и чувственную музыку, а Мик Джаггер уже как-то поиссяк», - сказал собеседник НСН.
По его словам, лучшим рок-певцом является Крис Корнелл из группы Soundgarden.
«Еще есть такой ансамбль Big Wreck. В этом году он был для меня открытием, хотя этот ансамбль для меня не новый. Альбом, который я прослушал и записал себе, года 2014. Я даже в эфир ROCK FM взял одну песню. Я продолжаю для себя открывать новых артистов, для мира они хоть и не новые. Этот альбом очень интересен, такой прогрессив-рок. Был такой певец Крис Корнелл из группы Soundgarden, мне вот его напомнило. Криса Корнелла я в принципе считаю лучим рок-вокалистом на свете. Он ушел молодым, я думаю, он мог бы гораздо больше сделать для рок музыки. В последнее время я больше тяготею к инструментально-шумовой музыке, мне очень нравится Ханс Циммер», - отметил Фуковский.
Ранее Фуковский в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал Владимира Высоцкого одним из лучших певцов России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Соцучреждения Москвы в праздники перейдут на особый график работы
- Глава Минпросвещения: В российских школах ликвидировали третью смену
- «Список Шиндлера» повторно выставлен на аукцион
- Французская полиция задержала угнанный фургон с мигрантами
- Мосгордума утвердила новую схему избирательных округов
- Анна Пересильд заявила, что закончила бы «Слово пацана» на первом сезоне
- Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»
- Россияне назвали «Оливье» самым надоевшим блюдом на Новый год
- Балицкий уверен, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года
- Слуцкий: о победе над Путиным никогда не мечтал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru