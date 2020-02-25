Группа Paris Combo даст единственный концерт в России 6 марта
Французская группа Paris Combo выступит с программой 6 марта на сцене Дома музыки в Москве. Это будет единственный концерт в России в рамках мирового турне.
Музыке Paris Combo свойственно сочетание французского шансона и американского свинга, итальянского фольклора и джаз-мануша. Тоже многообразие национальностей отражают и участники коллектива – вокалистка Белль дю Берри, перкуссионист Франсуа Женин и контрабасист Бенуа Дюнуар де Сегонзак являются французами; трубач и фортепианист Дэвид Льюис – австралиец, а игрок на гитаре и банджо Поцци – цыган из Алжира.
Со сцены Дома музыки будут звучать как новые песни, так и хиты многих лет в частности из последнего альбома группы Tako Tsubo, который рассказывает «историю реального заболевания – «синдрома такотсубо» или «болезни разбитого сердца».
«Мы любим играть в Москве. Здесь очень много любителей французского языка и музыки, публика всегда очень тепло нас принимает. Мы исполним наши хиты, но будет также очень много песен с нового альбома Tako Tsubo, он очень важен для нас», – отметила Белль дю Берри.
Коллектив уже покорил одни из самых значимых площадок Европы - концертный зал Олимпия в Париже, Гран-Рекс (Le Grand Rex), выступал на джазовых фестивалях в Ницце и Монреале, в джазовых центрах Сан-Франциско и Голливуда SFJAZZ и The Hollywood Bowl. За более чем 20-летнюю историю существования Paris Combo выпустила семь альбомов, один из которых стал «золотым» не только на родине, но и в Америке, и Австралии. А «Terrien D’eau Douce» альбома Living Rooms признана песней года-2003 премии Independent Music Awards.
Ранее НСН сообщала, что самый большой цыганский коллектив исполнит классические и народные композиции разных стран 9 марта на сцене Дома музыки в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Подмосковье проснулись клещи
- В России найден очередной полковник-миллиардер
- Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии
- Минфин рассчитывает на ставку по ипотеке ниже 8% к концу 2020 года
- В Рабочей группе заявили, что преамбула Конституции останется без изменений