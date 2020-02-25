Группа Paris Combo даст единственный концерт в России 6 марта

«Мы любим играть в Москве. Здесь очень много любителей французского языка и музыки, публика всегда очень тепло нас принимает. Мы исполним наши хиты, но будет также очень много песен с нового альбома Tako Tsubo, он очень важен для нас», – отметила Белль дю Берри.

Коллектив уже покорил одни из самых значимых площадок Европы - концертный зал Олимпия в Париже, Гран-Рекс (Le Grand Rex), выступал на джазовых фестивалях в Ницце и Монреале, в джазовых центрах Сан-Франциско и Голливуда SFJAZZ и The Hollywood Bowl. За более чем 20-летнюю историю существования Paris Combo выпустила семь альбомов, один из которых стал «золотым» не только на родине, но и в Америке, и Австралии. А «Terrien D’eau Douce» альбома Living Rooms признана песней года-2003 премии Independent Music Awards.

Ранее НСН сообщала, что самый большой цыганский коллектив исполнит классические и народные композиции разных стран 9 марта на сцене Дома музыки в Москве.



