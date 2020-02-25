Главный цыганский оркестр мира даст концерт в Москве
Самый большой цыганский коллектив исполнит классические и народные композиции разных стран 9 марта на сцене Дома музыки в Москве.
Будапештский симфонический оркестр цыган «100 скрипок» сформировался из импровизации множества цыганских музыкантов на похоронах известного скрипача Шандора Яроки в 1985 году. С того события коллектив выступил на площадках в более чем 30 государств: в амстердамском Консертгебау, в Венском Концертхаусе, женевском Виктория-холле и Театре Елисейских Полей в Париже.
«В Доме музыки мы сыграем «Венгерские танцы» Брамса, вальс «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса-младшего, «Вальс цветов» Чайковского. Московская публика любит настоящее цыганское исполнение – свободное, энергичное и страстное», - отметил президент оркестра Нандор Фаркаш.
Основную часть оркестра представляют струнные инструменты, но есть также группа кларнетов и цимбалы, которые также являются виртуозами и привлекают публику. Примечательно, что по цыганскому обычаю «ни один цыган не может быть над другим», в связи с чем солисты оркестра по очереди управляют одним из номеров концерта. При этом, такие должностные лица как президент и вице-президент оркестра, которыми являются Нандор Фаркаш и Йожеф Чечи Лендвай соответственно, не имеют монополии на принятие решений по программе – они подбирают материал, а общее собрание членов оркестра решает, что подходит коллективу, а что не отражает их стиль и дух.
Ранее НСН сообщала, что 5 марта 2020 года в Доме музыки с новой программой выступит Венский Филармонический Штраус оркестр. Вместе с коллективом споет звезда венской оперной сцены Сэра Гош.
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