Главный цыганский оркестр мира даст концерт в Москве

Основную часть оркестра представляют струнные инструменты, но есть также группа кларнетов и цимбалы, которые также являются виртуозами и привлекают публику. Примечательно, что по цыганскому обычаю «ни один цыган не может быть над другим», в связи с чем солисты оркестра по очереди управляют одним из номеров концерта. При этом, такие должностные лица как президент и вице-президент оркестра, которыми являются Нандор Фаркаш и Йожеф Чечи Лендвай соответственно, не имеют монополии на принятие решений по программе – они подбирают материал, а общее собрание членов оркестра решает, что подходит коллективу, а что не отражает их стиль и дух.

Ранее НСН сообщала, что 5 марта 2020 года в Доме музыки с новой программой выступит Венский Филармонический Штраус оркестр. Вместе с коллективом споет звезда венской оперной сцены Сэра Гош.

