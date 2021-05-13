Группа «Папин Олимпос» узнала о «Нашествии» благодаря Noize MC
Фронтмен коллектива «Папин Олимпос» Давид Сайфуллоев в интервью НСН рассказал о своем отношении к фестивалю «Нашествие».
Фестиваль «Нашествие» в 2021 году состоится в подмосковном Серпухове с 30 июля по 1 августа. За свою историю 20-летнюю историю «Главное приключение года» успело вырастить не только поколение зрителей и слушателей отечественной живой музыки, но и новых музыкантов.
Фронтмен коллектива «Папин Олимпос» Давид Сайфуллоев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что знал о фестивале еще до того, как решил заняться музыкой.
«Я довольно давно знал о фестивале «Нашествие». Ещё до начала своей музыкальной деятельности. Я очень широко и очень бдительно следил за группой Noize MC всю свою жизнь, сколько себя помню, и они там часто выступали (рэпер Noize MC выступал на «Нашествии» 4 раза в 2008, 2011, 2013 и 2018 году,- прим. НСН)», - рассказал артист.
Отвечая на вопрос о своем возможном участии в фестивале Сайфуллоев сказал, что в теории такая вероятность существует.
«Я за творческий движ! Название фестиваля и его именитость вряд ли может помешать как-то на мое решение выступать там или нет. Если все будет здорово, то да, я выступлю на «Нашествии»», - резюмировал музыкант.
Ранее фестиваль «Нашествие» назвал несколько групп, которые в этом году выступят на сцене «Главного приключения года». Среди них Louna, «Сплин», «Машина времени», «АлисА», Lumen, НАИВ, Нейромонах Феофан и многие другие.
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