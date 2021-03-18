Группа Oasis может воссоединиться в этом году
Братья Ноэль и Лиам Гэллахеры заявили о совместном создании кинокомпании. Экс-участники группы Oasis зарегистрировали компанию с названием Kosmic Kyte, которая как сказано в описании, создана с целью «деятельности, связанной с продакшном кинофильмов». Оба Гэллахера в уставе новой фирмы числятся, как члены правления. Пишет издание The Sun.
Как отмечается в статье, эта новость дала надежду поклонникам на реюнион группы. Слухи о скором воссоединение коллектива постоянно подпитывает Лиам Гэллахер, который предпринимает публичные шаги по примирению с братом. В новогоднюю ночь он извинился перед Ноэлем в своем аккаунте в Twitter. И на вопрос поклонника случится ли реюнион Oasis, ответил: «случится».
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