Группа «НОМ» выпустила альбом на стихи Хармса

Петербургская группа «НОМ» выпустила новый альбом «Малгил». Пластинка включает в себя девять новых треков.

Название лонгпоеля артисты взяли из абсурдистского философского диалога Даниила Хармса «Макаров и Петерсен №3», где «Малгил» - название вымышленной ритуальной книги.

В альбоме также есть песни на стихи Константина Вагинова, Николая Заболоцкого, Николая Олейникова и Игоря Бехтерева.

Концерт-презентация альбома запланирован на 30 апреля в столичном «Главклубе».

