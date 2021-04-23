Группа «НОМ» выпустила альбом на стихи Хармса
23 апреля 202117:27
Петербургская группа «НОМ» выпустила новый альбом «Малгил». Пластинка включает в себя девять новых треков.
Название лонгпоеля артисты взяли из абсурдистского философского диалога Даниила Хармса «Макаров и Петерсен №3», где «Малгил» - название вымышленной ритуальной книги.
В альбоме также есть песни на стихи Константина Вагинова, Николая Заболоцкого, Николая Олейникова и Игоря Бехтерева.
Концерт-презентация альбома запланирован на 30 апреля в столичном «Главклубе».
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23 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru