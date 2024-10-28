Группа «Ленинград» анонсировала новый альбом с Инстасамкой

Каких-либо подробностей о новой пластинке нет. Однако в соцсетях «Ленинграда» уже опубликовано 45-секундное видео. Это отрывок новой песни «За деньги нет», в которой в качестве исполнителя также указана певица Инстасамка (Дарья Зотеева).

«Видал я на своём веку, но в молодёжном не секу, люблю я диско, рок, металл... Что говорить - старик отстал», - так начинается новая композиция группы.

Ранее группа «Ленинград» официально подтвердила, что Инстасамка станет новой солисткой коллектива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

