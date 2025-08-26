Группа «Неизвестный композитор» выступит в проекте «Джаз на воде»
Лауреат премии Russian World Music Awards и резидент клуба известного джазмена Алексея Козлова, музыкальный коллектив «Неизвестный Композитор» выступит в проекте «Джаз на воде». Каждый четверг по Москве-реке проходят музыкальные круизы от Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал».
Группа «Неизвестный композитор» входит в топ-10 этно-проектов России. 28 августа коллектив представит разнообразные композиции: от балканско-цыганских ритмов до лиричных армянских и грузинских баллад, от испанского фламенко до ретро. Солистка коллектива, Сона Дуноян, – участница «Шоу Голос», программ «Ну-ка, все вместе», «X-Factor».
Отправление яхты от причала «Гостиница Украина» запланировано на 20:00, посадка гостей - в 19:00.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Неизвестный композитор» выступит в проекте «Джаз на воде»
- Глава ФПБК Бородин призвал Шнурова передать бойцам СВО 50 млн рублей
- Экономист Мосягин оценил лимит в 10 банковских карт на человека
- Российского физика-ядерщика Ожаровского депортировали из Монголии
- Жёсткая перестраховка: Как ударят по манге в России многомиллионные штрафы
- В России подешевела красная икра
- «Нас там вынесут»: Дзюба считает, что российские клубы не готовы к еврокубкам
- Президент Южной Кореи подарил Трампу ковбойскую шляпу MAGA
- Юрист Ларина: Аптеки не должны скрывать дешевые аналоги лекарственных препаратов
- В Госдуме назвали успешным летний этап СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru