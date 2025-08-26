Группа «Неизвестный композитор» выступит в проекте «Джаз на воде»

Лауреат премии Russian World Music Awards и резидент клуба известного джазмена Алексея Козлова, музыкальный коллектив «Неизвестный Композитор» выступит в проекте «Джаз на воде». Каждый четверг по Москве-реке проходят музыкальные круизы от Радио JAZZ 89.1 FM и Флотилии «Рэдиссон Ройал».

Группа «Неизвестный композитор» входит в топ-10 этно-проектов России. 28 августа коллектив представит разнообразные композиции: от балканско-цыганских ритмов до лиричных армянских и грузинских баллад, от испанского фламенко до ретро. Солистка коллектива, Сона Дуноян, – участница «Шоу Голос», программ «Ну-ка, все вместе», «X-Factor».

Отправление яхты от причала «Гостиница Украина» запланировано на 20:00, посадка гостей - в 19:00.

