«Мумий Тролль» на карантине работают над новым альбомом

Режим самоизоляции в России продлен до конца майских праздников. Музыканты, лишенные возможности давать концерты, ушли на онлайн-платформы или занимаются созданием новой музыки.

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в эфире НСН рассказал, что коронавирус их застал в самый разгар подготовки к юбилею коллектива.

«Дни карантина проходят довольно похоже друг на друга, чем, в общем, и отличаются от дней «Мумий Тролля» не на карантине. Раньше приходилось думать о том, как не опоздать на самолет, вовремя поставить будильник, чтобы не опоздать на концерт, а теперь все гораздо проще. Сейчас будильник зовет тебя вставать, чтобы детям приготовить завтрак. Мы с группой сейчас находимся в стадии записи нового альбома, хотя мы и планировали закончить эту запись до лета текущего года, но мы никак не предполагали, что будем проводить время не в студии все вместе, а на удаленке. Конечно в самоизоляции никакой сложности нет, так долго со своими близкими, детьми,я давно не находился. Обычно папа в море (смеется), а точнее на гастролях и видеться удается реже, а теперь мы вместе делаем уроки, записываем песни, смотрим кино и варим суп. Коронавирус нашу группу застал как раз в разгаре подготовки к нашему юбилею. Таким образом не получилось провести юбилейных концертов и студийные сессии прервались. Вакцину музыкантам вряд ли удастся изобрести, но добрым словом и хорошей песней мы всегда готовы поддержать вас, дорогие читатели и слушатели. Мы прорвемся сквозь любые передряги» - рассказал Илья Лагутенко



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