Константин Кинчев рассказал о сложностях онлайн-концертов

Режим самоизоляции в России продлен до конца майских праздников. Все музыканты лишились возможности давать концерты и ушли на онлайн платформы. Группа «Алиса» не стала исключением и на прошлой неделе сыграла онлайн-концерт с программой «Посолонь», поставив рекорд по просмотрам.

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев рассказал НСН в эфире Нашего радио о своих впечатлениях от онлайн-концертов.

«Пост-поддержка, конечно же, компенсировала недосказанность и вакуум, которые остались после онлайн-выступления. Очень непривычно было ощущать тишину и пустоту после каждой песни. Я привык, что после каждой исполненной песни слышу одобрительный гул уважаемой публики. Здесь этого не было: и крайне сложно двигаться дальше. Но мы с музыкантами чувствовали друг друга, как никогда, в этот вечер. Все было больше похоже на привычную нам репетицию. Огромное спасибо нашей публике за отклик. Рады, что это онлайн-событие прошло со знаком плюс, и мы поддержали уважаемых слушателей, а они поддержали нас, в это непростое время» - заявил он.

Ранее НСН в эфире НАШЕго радио лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что на самоизоляции понял, сколько у него времени уходило впустую.

