Группа MORDOR рассказала о будущем фестиваля «Нашествие»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция группы «MORDOR». Музыканты поделились ощущениями от изменений, происходящими с годами на фестивале, и призвали уделять внимание альтернативным сценам, так как на них выступает будущее русского рока.

«Алкоголь стало сложнее пронести, может, это и хорошо. Все стало, конечно, комфортабельнее гораздо. Фестиваль был готов к дождю. Если бы нас залило, как нас залило пару лет назад, то мы бы пережили это лучше, чем тогда. Развитие происходит в нужном направлении. Хотя, я считаю, надо уделять внимание больше другим сценам. На главной все понятно. А будущее как раз там – на альтернативных сценах. Там молодость. Нужно больше вкладывать в развитие той сцены. Инфраструктуру, то, что есть на сцене – звук, свет. Хотя подвижки есть, и очень приличные. Но хотелось бы больше. А настроение охрененное все то же», - добавили музыканты.

В этом году группа «MORDOR» к своему выступлению на фестивале «НАШЕСТВИЕ» подготовила пиротехническое шоу.