Группа Mordor посвятила песню погибшему военкору Семёну Ерёмину

В коллективе рассказали, что идея песни родилась еще до спецоперации, а после ее начала группа твердо решила выпустить трек. Лидер группы Михаил Рябов рассказал, что Ерёмин был одним из первых, кто услышал песню в акустической версии: Рябов пел ее Еремину в машине по дороге в Мариуполь.

Еремин погиб 19 апреля в Запорожской области, при атаке украинского FPV-дрона во время съемки репортажа. На тот момент песня была почти готова, поэтому музыканты решили посвятить ее ему.

Ранее президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Семёна Ерёмина орденом Мужества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

