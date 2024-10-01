Группа Mordor посвятила песню погибшему военкору Семёну Ерёмину
Рок-группа Mordor выпустила песню, посвященную погибшему военкору «Известий» Семёну Еремину, которая называется «После войны». Об этом сообщили «Известия».
В коллективе рассказали, что идея песни родилась еще до спецоперации, а после ее начала группа твердо решила выпустить трек. Лидер группы Михаил Рябов рассказал, что Ерёмин был одним из первых, кто услышал песню в акустической версии: Рябов пел ее Еремину в машине по дороге в Мариуполь.
Еремин погиб 19 апреля в Запорожской области, при атаке украинского FPV-дрона во время съемки репортажа. На тот момент песня была почти готова, поэтому музыканты решили посвятить ее ему.
Ранее президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Семёна Ерёмина орденом Мужества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор потребовал у Discord удалить запрещенные материалы
- Минфин: Россияне ежегодно тратят на ставки у букмекеров более триллиона рублей
- Разговор или расход: Психолог рассказала, что делать при усталости в отношениях
- В Белоруссии от Wildberries потребовали не продавать беспилотники физлицам
- Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD
- ФСБ задержала 39 склонявших подростков к насилию проукраинских радикалов
- Группа Mordor посвятила песню погибшему военкору Семёну Ерёмину
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 19 250 военнослужащих
- Ирина Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики
- «Мне везет»: Олег Гаркуша рассказал, как он попадает в кино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru