Группа Metallica работает над новым альбомом

Музыканты Metallica сочинили более 10 новых песен во время локдауна. Об этом в своем недавнем интервью подкасту The Fierce Life рассказал фронтмен группы Джеймс Хэтфилд. По его словам, оказавшись в изоляции он испытал творческий подъем. Хэтфилд освоил Zoom и стал звонить своим коллегам каждую неделю.

«Я просто сказал им однажды: «Эй, я собираюсь кое-что написать. Я наиграю что-нибудь и пошлю вам, ребята, а вы наложите сверху свои партии и вообще делайте с этим все, что хотите». Так и появилась сначала новая акустическая версия «Blackened», которую мы записали», - сказал музыкант.

Правда о дате выхода и о названии альбома Хэтфилд пока говорить не стал.

Ранее барабанщик и один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих пообещал, что новый их альбом будет лучшим из того, что когда-либо записывала команда.



