Группа «Мельница» посвятила своему 25-летию альбом «LIVE 25»
Группа «Мельница» выпустила юбилейный live-альбом. Релиз «LIVE 25» посвящён 25-летию коллектива и включает 25 треков, записанных на разных концертах.
Лидер группы Хелависа заявила в Telegram-канале, что музыкантам было интересно собрать в треклист 25 песен, и узнать, насколько «старые песни дружат с новыми».
«Последовательность песен мы составляли именно как если бы это действительно был концерт, а не по принципу сборника», - добавила она.
Юбилейный live-альбом «Мельницы» доступен на всех цифровых платформах. Также поклонники смогут приобрести CD-вариант релиза, который поступит в продажу в интернет-магазине и на концертах.
Ранее участники рок-группы Queen анонсировали переиздание дебютного альбома коллектива «Queen I» в новой масштабной версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев возглавил комиссию по контрактникам в ВС РФ
- Группа «Мельница» посвятила своему 25-летию альбом «LIVE 25»
- Суд в Москве арестовал 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries
- СМИ: Николь Кидман сыграет судмедэксперта в сериале «Скарпетта»
- Из Москвы в Минск запустят еще одну «Ласточку»
- СМИ: Члены «Хезболлы» получили пейджеры за несколько часов до взрывов
- СМИ: По месту жительства задержанного Бакальчука прошли обыски
- Основатель «Царьграда» поддержал исключение теории Дарвина из школьной программы
- Пентагон просит увеличить финансирование для борьбы с РФ и КНР в космосе
- Россия почти вдвое нарастила поставки зерна в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru