Группа «Мельница» посвятила своему 25-летию альбом «LIVE 25»

Группа «Мельница» выпустила юбилейный live-альбом. Релиз «LIVE 25» посвящён 25-летию коллектива и включает 25 треков, записанных на разных концертах.

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Лидер группы Хелависа заявила в Telegram-канале, что музыкантам было интересно собрать в треклист 25 песен, и узнать, насколько «старые песни дружат с новыми».

«Последовательность песен мы составляли именно как если бы это действительно был концерт, а не по принципу сборника», - добавила она.

Юбилейный live-альбом «Мельницы» доступен на всех цифровых платформах. Также поклонники смогут приобрести CD-вариант релиза, который поступит в продажу в интернет-магазине и на концертах.

Ранее участники рок-группы Queen анонсировали переиздание дебютного альбома коллектива «Queen I» в новой масштабной версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба группы "Мельница"
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