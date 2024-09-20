Группа «Мельница» посвятила своему 25-летию альбом «LIVE 25»

Лидер группы Хелависа заявила в Telegram-канале, что музыкантам было интересно собрать в треклист 25 песен, и узнать, насколько «старые песни дружат с новыми».

«Последовательность песен мы составляли именно как если бы это действительно был концерт, а не по принципу сборника», - добавила она.

Юбилейный live-альбом «Мельницы» доступен на всех цифровых платформах. Также поклонники смогут приобрести CD-вариант релиза, который поступит в продажу в интернет-магазине и на концертах.

Ранее участники рок-группы Queen анонсировали переиздание дебютного альбома коллектива «Queen I» в новой масштабной версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

