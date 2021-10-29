Группа LUMEN перенесла свой тур на 2022 год
Осенью группа Lumen планировала отправится в большой тур по России и не только.
В ноябре у коллектива был запланирован концерт и в Москве, однако сегодня артисты заявили о переносе тура на 2022 год.
«К сожалению, новые ограничения не позволяют нам сыграть концерты в запланированный период. Мы до последнего момента готовились и прорабатывали разные варианты их проведения, но всё оказалось тщетно» - сообщили артисты на своих ресурсах.
Все ранее приобретенные билеты будут действительны в новые даты выступлений группы Lumen. Актуальное расписание концертов можно найти на официальном сайте коллектива.
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