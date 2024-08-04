СМИ: Сергею Шнурову запретили пить алкоголь перед концертами

По словам агента певца Дмитрия Гугучкина, перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге артист подписал соглашение с обещанием не употреблять спиртное перед выходом на сцену.

Согласно условиям договора, лидер «Ленинграда» также обещал отказаться от табака и продуктов, которые содержат много сахара. Также музыканту рекомендовали не делать заявлений о политике, сообщило издание.

Ранее Шнуров не смог оспорить в суде решение о том, что он должен вернуть аванс в сумме 90 миллионов рублей за отмененный концерт в «Лужниках», передает «Радиоточка НСН».

