СМИ: Сергею Шнурову запретили пить алкоголь перед концертами
Лидеру группу «Ленинград» Сергею Шнурову запретили употреблять алкоголь и курить перед выступлениями, утверждает газета «Комсомольская правда».
По словам агента певца Дмитрия Гугучкина, перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге артист подписал соглашение с обещанием не употреблять спиртное перед выходом на сцену.
Согласно условиям договора, лидер «Ленинграда» также обещал отказаться от табака и продуктов, которые содержат много сахара. Также музыканту рекомендовали не делать заявлений о политике, сообщило издание.
Ранее Шнуров не смог оспорить в суде решение о том, что он должен вернуть аванс в сумме 90 миллионов рублей за отмененный концерт в «Лужниках», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru