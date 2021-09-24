Группа «Курара» выпустила новый альбом после двух лет тишины
Уральские рок-н-ролльщики группа «Курара» представили сегодня новый альбом «Брут». В пластинку, концепцией которой стало отличие треков друг от друга, вошли 11 новых песен.
Отражением альбома, по словам фронтмена группы Олега Ягодина, стала обложка.
«Современная наскальная живопись, светлая и наивная на первый взгляд, а внутри мрак, хаос, дичь и радость», - охарактеризовал альбом и обложку Ягодин.
Работа над релизом началась после выхода альбома «Кафка» в 2019 году. За это время изменился состав команды — начинали писать его с Александром Вольхиным, а закончили с Коперником, который придумал с коллективом три песни. Также за этот период группа выпустила импровизационный альбом «Сало», некоторые идеи которого просочились и в «Брут».
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