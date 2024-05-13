Группа «Алиса» выпустила новую песню «Неприкасаемых нет»

Отмечается, что музыку для песни написали лидер коллектива Константин Кинчев и гитарист Павел Зелицкий.

«Это наконец-то полностью собственный проект «Алисы». Всю ответственность перед вами мы несем лично, без посредников», - так ранее анонсировали в группе новую пластинку.

Предзаказ на альбом «Гойда» продлится до конца лета 2024 года.

Ранее группа «Ночные Снайперы» представила мини-альбом «Live Ulyss 2024», которй предваряет выход совершенно новой пластинки коллектива «Улисс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

