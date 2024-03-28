Группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертной деятельности
28 марта 202417:07
Группа «Комсомольск» сообщила о прекращении концертной деятельности. Соответствующее заявление коллектив представил в своем Telegram-канале.
Артисты отметили, что не планируют выступлений в ближайшее время, однако и не прощаются со сценой. Среди причин такого решения также конфликты среди музыкантов.
Уточняется, что концерты, которые были перенесены, теперь отменены. Билеты подлежат возврату.
Ранее концерт группы в Перми перенесли с 14 марта на октябрь из-за логистических сложностей тура, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru