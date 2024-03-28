Группа «Комсомольск» объявила о прекращении концертной деятельности

Артисты отметили, что не планируют выступлений в ближайшее время, однако и не прощаются со сценой. Среди причин такого решения также конфликты среди музыкантов.

Уточняется, что концерты, которые были перенесены, теперь отменены. Билеты подлежат возврату.

Ранее концерт группы в Перми перенесли с 14 марта на октябрь из-за логистических сложностей тура, напоминает «Радиоточка НСН».

